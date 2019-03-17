В США назвали причину осложнения отношений с Россией

Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия и США не могут выстроить диалог из-за президента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Болтан уточнил, что «сговор» Трампа с Россией является одной из главный проблем на пути к созданию прогресса в отношения двух стран.

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«Я думаю, сложно достичь прогресса в двусторонних отношениях с Россией, когда все, что делается, используется политическими оппонентами, чтобы показать некие свидетельства сговора с Россией», — подчеркнул Болтон.

Ранее сообщалось, что суд в США отклонил иск, обвиняющий Трампа в сговоре с Россией и WikiLeaks.