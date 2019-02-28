США обозначили Порошенко позицию по украинским кораблям в Керченском проливе

США в жесткой форме отказали президенту Петру Порошенко в поддержке в случае, если он вновь направит военные корабли в Керченский пролив, сообщает «Страна.ua».

По словам источника из числа американских экспертов, Белый дом считает, что подобный инцидент не поддержит Евросоюз, что может стать причиной раскола в позиции в отношении России.

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Он пояснил, что, поэтому Вашингтон отказал США в жесткой форме.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование», после чего служба с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.