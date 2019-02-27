В Крыму ответили на заявление МИД Украины о «деоккупации» полуострова

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара ответил на заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который призвал ЕС перейти к «деоккупации» полуострова. Об этом он рассказал RT.

По мнению депутата, на Украине хотят создать международную платформу «друзей украинского Крыма», однако сложно представить, как это будет реализовываться.

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«Сложно представить, что они планирую там создавать, какую платформу, и о какой «деоккупации Крыма» они говорят...Представитель МИД Украины, просто пытается показать, что украинский МИД работает в этом направлении», — подчеркнул Ганжара.

Он уверен, что эта идея не найдет поддержки, так как грозит обострением отношений с Россией. Кроме того, у Крыма есть свой «клуб друзей».

»[В Киеве] не могут понять, что Крым — это не территория, не полуостров, а это два с половинной миллиона людей, которые сделали свой выбор в 2014 году», — добавил Ганжара.

Ранее сообщалось, что МИД Украины призвал ЕС к «деоккупации» Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.