«Кто врет?»: В МИД отреагировали на слова Порошенко об отказе США от переговоров с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не планировала и не отменяла никаких встреч с Вашингтоном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом Захарова отреагировала на слова президента Украины Петра Порошенко о том, что США отменили все встречи с российской стороной из-за инцидента в Керченском проливе. По словам Украинского президента, об этом рассказал вице-президент США Майк Пенс на конференции по безопасности в Мюнхене.

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«Теперь вопрос: кто врет? Порошенко наврал, что ему это сказал Пенс. Или Пенс наврал Порошенко?», — сказала Захарова.

По ее словам, никакие встречи с американской делегацией или американскими представителями не планировались, не отменялись, не запрашивались и не подтверждались.