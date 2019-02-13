В Госдепе назвали темы переговоров Помпео и Лаврова
Представитель госдепартамента Роберт Палладино рассказал, что госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым «переход к демократии» в Венесуэле, передает РИА «Новости».
«Они обсудили ситуацию в Венесуэле и мирный переход к демократии, который в интересах как США, так и России», — сказал Палладино.
Также Помпео обсудил с Лавровым Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и подтвердил желание США выйти из договора
«Госсекретарь Помпео подчеркнул позицию США, что, если Россия не вернется к полному и верифицируемому соблюдению ДРСМД, договор прекратится через шесть месяцев после 2 февраля», — заявил Палладино.
Ранее сообщалось, что Лавров в ходе телефонного разговора с Помпео предупредил Вашингтон, что санкции в связи с инцидентом в Солсбери еще больше ухудшат отношения двух стран.