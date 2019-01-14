Опрос: почти 70% жителей США против введения режима ЧП из-за стены Трампа
69% американцев не поддержат решение Дональда Трампа ввести режим чрезвычайного происшествия для согласования бюджета на строительство стены на границе с Мексикой. Такие выводы следуют из опроса, заказанного газетой The Hill.
При этом, следует из опроса, только 31% респондентов готов поддержать введение режима ЧП для решения вопроса с бюджетом США.
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Социологическое исследование было проведено 12 и 13 января, в опросе приняли участие 1001 человек.
Ранее институт исследования общественного мнения YouGov также проводил опрос общественного мнения по этой проблеме.