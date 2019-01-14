МВД Украины пообещало защитить всех кандидатов в президенты

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Министр внутренних дел Украины Арсе Аваков заверил, что МВД и национальная полиция согласовали механизмы обеспечения правопорядка на предстоящих президентских выборах на Украине. Об этом он написал в своем твиттере.

Аваков подчеркнул, что правоохранители намерены действовать «скоординировано и решительно». Также глава украинского МВД отметил, что все кандидаты в президенты получат «защиту, а не преференции».

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Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.

Ранее сообщалось, что актер, шоумен, юморист и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский при участии сотрудников полиции штурмовал офис в центре Киева.