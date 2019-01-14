Лавров и Коно проведут брифинги раздельно

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Официальный представитель МИД Японии Такэси Осуга сообщил, что главы МИД России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно проведут брифинги по отдельности, передает РИА «Новости».

По его словам, это связано с особенным характером переговоров двух министров.

«Причина в том, что это не обычная, ежегодная, регулярная консультация, а это первая встреча в рамках переговоров по мирному договору в русле поручений двух лидеров», — пояснил Осуга.

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14 января состоялась встреча глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно, которая положила начало российско-японским переговорам по поводу заключения мирного договора между странами.

Ранее Лавров в ходе беседы с Коно заявил, что суверенитет России над Курилами не обсуждается.