Лавров и Коно проведут брифинги раздельно
Официальный представитель МИД Японии Такэси Осуга сообщил, что главы МИД России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно проведут брифинги по отдельности, передает РИА «Новости».
По его словам, это связано с особенным характером переговоров двух министров.
«Причина в том, что это не обычная, ежегодная, регулярная консультация, а это первая встреча в рамках переговоров по мирному договору в русле поручений двух лидеров», — пояснил Осуга.
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14 января состоялась встреча глав МИД России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно, которая положила начало российско-японским переговорам по поводу заключения мирного договора между странами.
Ранее Лавров в ходе беседы с Коно заявил, что суверенитет России над Курилами не обсуждается.