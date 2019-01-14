Болтон осудил задержание председателя парламента Венесуэлы

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в твиттере заявил, что Вашингтон осуждает задержание председателя национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.

По его словам, задержание Гуайдо является «грубым посягательством» на верховенство закона в Венесуэле.

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Он также добавил, что Куба спонсирует деятельность «тайной полиции» президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Болтон подчеркнул, что ситуация вокруг Гуайдо является «актом запугивания» со стороны полиции Мадуро.

Ранее сообщалось, что Венесуэла возмущена заявлением Болтона о непризнании Мадуро.