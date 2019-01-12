Шоумен и кандидат в президенты Украины Зеленский захватил офис в центре Киева

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Актер, шоумен, юморист и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский при участии сотрудников полиции штурмовал офис в центре Киева, сообщают «Вести».

По словам сотрудников компании, которые находились в офисе во время захвата, инцидент произошел в пятницу, 11 января. Они рассказали, что юристы Зеленского приехали в офис в районе 10.00 и потребовали от сотрудников покинуть помещение. Их юристы предложили решить вопрос «мирным путем», однако Зеленский решил не дожидаться судебного решения, «заключил договор с Нацполицией, договор аренды и, вырезав замки, заехал».

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«Уже вечером приехали спецназначенцы, которые затолкали шестерых наших сотрудников в автозак, и уехали в Печерское управление полиции», — рассказали очевидцы событий.

Представители Зеленского в данный момент не комментировали инцидент.

Ранее сообщалось, что хакеры атаковали сайт Зеленского сразу после запуска.