CNN: Трамп хочет лишить Пуэрто-Рико дополнительной финпомощи

Президент США Дональд Трамп намерен лишить пострадавшее от ураганов Пуэрто-Рико дополнительной финансовой помощи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, администрация Трампа считает, что Пуэрто-Рико следует исключить из законопроекта, который предусматривает выделение финансирования на ликвидацию последствий ураганов.

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Как отмечается, Пуэрто-Рико до сих пор не израсходовало все средства, выделенные в качестве помощи.

Ранее СМИ сообщили, что Трампа «жестко раскритиковали» из-за недоверия к числу жертв урагана в Пуэрто-Рико.