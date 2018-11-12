В Кремле рассказали об отношении к выборам в ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к выборам в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), передает РИА «Новости».
Он отметил, что эти регионы были отторгнуты и брошены Украиной. По словам Пескова, ДНР и ЛНР находятся в состоянии абсолютного эмбарго.
«Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов. Вы знаете, что речь идет о двух республиках, которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго», — сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что в условиях невыполнения Киевом Минских соглашений и при угрозе «силового сценария» регионам приходится самоорганизовываться, чтобы обеспечивать жизнь людей, «которых бросила их страна».
Ранее Песков ответил, пересекались ли Путин и Порошенко в Париже.