Трамп намерен следить за «подтасовкой» выборов во Флориде
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен внимательно следить за ходом пересчета голосов в американском штате Флорида. Об этом он написал в своем твиттере.
Ранее власти Флориды приняли решение о машинном пересчете голосов промежуточных выборов в сенат, которые проходили в США 6 ноября. Такое решение было принято из-за небольшого разрыва между двумя кандидатами.
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«Попытка украсть результаты выборов во Флориде! Мы пристально следим!», — написал Трамп.
Ранее Трамп пошутил, что в медленном подсчете голосов можно обвинить Россию.