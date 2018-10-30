Le Figaro: Макрон изменил рабочее расписание ради отдыха

Президент Франции Эммануэль Макрон перенес заседание совета министров со среды на вторник, для того чтобы «восстановить силы» перед насыщенной неделей, пишет Le Figaro.

Отмечается, что после заседания во вторник с депутатами региона О-де-Франс в рабочем расписании французского лидера больше ничего не значится. Никаких событий, выступлений и встреч в течение четырех дней, подчеркивает газета. Издание отмечает, что такого «пробела» в графике Макрона не было с момента вступления в должность президента в 2017 году.

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Даже в таком «исключительном случае» он перенес заседание на день раньше, говорится в материале.

Как отмечает издание, таким образом Макрон хочет подготовиться и отдохнуть перед длительной поездкой на север Франции, которая состоится с 4 по 9 ноября. За это время Макрон посетит два региона, 11 департаментов и 17 городов, говорится в материале. По завершению поездки французский лидер вернется в Париж, где 11 ноября состоятся мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой войны. Ожидается, что Макрон выступит с речью под сводами Триумфальной арки перед 60 главами иностранных государств и руководителями международных организаций.