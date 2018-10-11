В Совете Европы объяснили, чего лишатся россияне в случае выхода страны из организации

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд объяснил, чего лишатся россияне в случае выхода страны из состава организации. Об этом он сказал во время выступления на пленарной сессии ПАСЕ.

По словам Ягланда, при таком развитии событий будет сделан «огромный шаг назад».

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«Если Россия покинет Совет Европы, граждане Российской Федерации не смогут больше жаловаться в Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ», — сказал Ягланд.

Он добавил, что бюджет организации нужно сформировать, учитывая отказ российской стороны от внесения членских взносов.

Ранее Ягланд сообщил о возможном исключении России из Совета Европы в июне 2019 года.