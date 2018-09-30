МИД Ирана указал на «хулиганское» отношение Трампа к Европе

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в эфире телеканала CBS, что президент США Дональд Трамп демонстрирует признаки «хулиганского» поведения, когда угрожает санкциями европейским странам за продолжение торговых отношений с Ираном.

Зариф подчеркнул, что подобная «хулиганская» политика приведет к плохим последствиям. Также он выразил надежду, что международное сообщество «не потерпит», если кто-то начнет ему «раздавать приказы».

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«Мы продолжим работать с европейцами. Конечно, некоторые компании ЕС ушли из Ирана из-за страха наказания со стороны Соединенных Штатов», — сказал иранский министр иностранных дел.

Ранее Зариф заявлял о намерении Ирана продолжить противодействовать санкциям США.