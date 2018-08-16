В Кремле рассказали об отсутствии протокола при визите Путина на свадьбу

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что посещение президентом России Владимиром Путиным свадьбы министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль не предполагает протокола, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что это частное мероприятие и кремлевский пул журналистов не будет сопровождать президента По его словам, СМИ будут освещать только визит в Германию и встречу с канцлером Ангелой Меркель.

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«Это частное мероприятие, там нет протокола», — сказал Песков.

Он отметил, что Путин и ранее посещал различные частные мероприятия за границей.

«Президент посещал частные мероприятия за границей. Такое бывало. Сейчас, навскидку, не назову», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что российский лидер посетит свадебное торжество в Австрии по пути в Германию, где у него запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.