В Европе провели исследование о лояльности стран ЕС к России

Аналитический центр European Values провел исследование того, как страны Европейского Союза (ЕС) относятся к России.

Эксперты проанализировали, что самыми благонамеренными по отношению к России странами являются Кипр и Греция. Эти страны не показали значимого сопротивления деятельности России, следует из исследования.

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В число «активно противостоящих» России государств вошли: Швеция, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания.

Франция и Германия вошли в число «пробудившихся» стран, которые осознают потенциальную угрозу со стороны России. Хорватию, Ирландию, Болгарию, Словакию и Бельгию эксперты признали «сомневающимися».

Венгрия, Австрия, Люксембург, Мальта, Португалия, Словения составили группу из членов ЕС, которые продолжают игнорировать или отрицать существование «враждебных российских действий».