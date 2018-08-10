В посольстве России рассказали о состоянии Бутиной
В посольстве России в США заявили, что у задержанной в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной в тюрьме обострился хронический артрит. Об этом сообщается в фейсбуке дипмиссии.
По данным ведомства, у Бутиной обострился хронический артрит из-за низкой температуры в камере.
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Как отмечается, Бутину также не выводят на прогулки в тюрьме.
При этом в посольстве подчеркнули, что условия содержания Бутиной улучшились.
В частности, россиянке разрешили пользоваться спортзалом тюрьмы.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о дискриминации, с которой сталкивается в тюрьме США Бутина.