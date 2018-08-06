Избранный президент Мексики: никто не будет угрожать нам строительством стены

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что никто не сможет угрожать стране строительством стен и закрытием ее границ. Об этом сообщает El Universal.

По его словам, новое правительство Мексики намерено сделать страну сильной для того, чтобы никто не смог построить стену на ее границе.

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Он также добавил, что Мексика будет расти и развиваться, поэтому ее никто не сможет «запугать».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на границе Мексики и Соединенных Штатов началось строительство стены.

По его словам, стена на границе государств обеспечит «грандиозную безопасность».