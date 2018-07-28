В КНДР создали группу для развития диалога с Японией

Власти Северной Кореи создали специальную группу для развития диалога с японской стороной, сообщает Kyodo со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По имеющимся данным, группа могла быть создана в период между 26 апреля 2018 года, когда состоялась встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином, и 12 июня, когда прошел саммит главы КНДР и президента Дональда Трампа.

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На данный момент неизвестно, кто возглавляет группу. Согласно предварительной информации, должность мог занять заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов прокомментировал информацию о том, что он недоволен ходом переговоров США и КНДР.