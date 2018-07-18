Глава МИД ФРГ усомнился в словах Трампа о «российском вмешательстве»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что слова американского президента Дональда Трамп об оговорке относительно «российского вмешательства» в выборы США звучат недостаточно убедительно. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, заявление Трампа является попыткой «минимизировать ущерб».

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Он также подчеркнул, что все это выглядит «не слишком убедительно».

Маас добавил, что «поведение Трампа является большой проблемой для дипломатии».

18 июля Трамп заявил, что доверяет выводам американских спецслужб о «вмешательстве» России в выборы в США. Однако, на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки он утверждал обратное.