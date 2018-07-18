Трамп согласился с выводами разведки о «вмешательстве» России в выборы в США

Глава США Дональд Трамп заявил, что он доверяет выводам американских спецслужб о «вмешательстве» России в выборы в Соединенных Штатах. Ранее он утверждал обратное на итоговой пресс-конференции после саммита с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

16 июля на пресс-конференции, которая прошла после саммита с Путиным в Хельсинки, Трамп заявил, что у него не было причин считать, что Москва вмешивалась в выборы президента в США в 2016 году. Эти слова вызвали резкую критику в американских медиа. Позднее американский лидер заявил, что он оговорился, а на самом деле имел в виду обратное.

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«Я принимаю выводы разведки, что было вмешательство [России]... И не было никакого сговора [с Россией]», — заявил Трамп.

Президент отдельно подчеркнул, что у него нет причин сомневаться в выводах американской разведки и он им «доверяет».

Также ранее Трамп заявлял, что в Хельсинки он говорил с Путиным «с позиции огромной силы». При это он добавил, что надеется на продолжение контактов с российской стороной.