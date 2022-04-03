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Общество

«Так легко быть патриотом, правда?» Кадыров удивился словам Пескова об Урганте

Кадыров поспорил с Песковым о патриотизме Ивана Урганта

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Рамзан Кадыров, Иван Ургант, Дмитрий Песков

Рамзан Кадыров, Иван Ургант, Дмитрий Песков

РИА «Новости»
Глава Чечни Рамзан Кадыров поспорил с Дмитрием Песковым о понятии «патриотизм». Представитель Кремля ранее назвал телеведущего Ивана Урганта большим патриотом, призвав не клеветать на людей и записывать их в «пятую колонну». Кадыров написал, что «шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Со своей оценкой понятия «патриотизм» выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. В воскресенье, 3 апреля, он отреагировал на высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова относительно телеведущего Ивана Урганта.

В субботу представитель Кремля отметил в своем интервью, что «Ургант — большой патриот, не нужно клеветать на людей и записывать их в «пятую колонну».

Ургант рассказал в начале марта, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется. На этом фоне в СМИ появлялась информация, что он предположительно находится в Израиле.

Стать патриотом

Комментируя слова Пескова, Кадыров признался, что удивился заявлению пресс-секретаря президента РФ. «Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причем громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадет, вернуться обратно, как ни в чем не бывало.

Рабочая схема, используйте. Примерно так сделал Иван Ургант, за что получил недавно от Дмитрия Пескова оценку «большой патриот».

Так легко быть патриотом, правда? Это вам не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен. И не в окопе холодном сидеть по несколько суток. Видимо, мы не заметили, как произошла переоценка самого понятия «патриотизм», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров также прокомментировал реакцию Пескова на новости о своем новом звании. На прошлой неделе спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что президент Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта. Представитель Кремля в тот день отреагировал на вопрос о публикации официального документа словами «я не видел указа».

«Я на самом деле удивился, когда Песков не прокомментировал присвоение мне звания генерал-лейтенанта якобы из-за того, что не видел указа. Мы тут со всеми силовиками и добровольцами проведением спецоперации занимаемся днем и ночью. Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, а не это ваше «не видел указа». Зато трус, сбежавший в момент нестабильности якобы в отпуск, и вернувшийся обратно в момент спокойствия на политической сцене якобы из отпуска, — настоящий патриот.

Странное все-таки мышление ныне. Героев не могут называть героями, генералов не называют генералами, малодушных беглецов нарекают патриотами и даже большими. Шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая. Надо с этим что-то делать...», — заключил Кадыров.

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