Песков сожалеет, что недостаточно много читал в детстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал всем детям больше учиться, читать и вести активный образ жизни, передает ТАСС.

«В детстве я ничего примечательного не делал. Детство было обычное, как у всех», — рассказал Песков.

Он также признался, что сейчас жалеет, что в детстве не всегда следовал советам родителей больше читать. Он объяснил, что когда вырастаешь, жизнь набирает такой темп, что уже нет времени читать много.

Однако родителям удалось пристрастить его к занятиям спортом, сказал Песков, добавив, что и сейчас он старается держать форму.