Песков рассказал, что стал дедушкой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стал дедушкой. Об этом представитель Кремля сообщил в интервью kp.ru.

Он впервые упомянул о внучке публично. По словам Пескова, девочка уже ходит в школу, ее зовут Алиса.

«Я стал дедушкой, но внучка уже достаточно взрослая», — пояснил пресс-секретарь президента, не уточнив, сколько школьнице лет.

Он признался, что ждет новых внуков, так как имеет «много детей».

Песков обратил внимание, что ему редко удается пообщаться с внучкой, но узнать о ее мировоззрении ему очень интересно.

У Дмитрия Пескова от первого брака с Анастасией Буденной есть сын Николай, а от второй жены Екатерины Солоцинской трое детей: Елизавета, Михаил и Даниил.

Фигуристка Татьяна Навка в 2010 году познакомилась с пресс-секретарем президента, а 21 августа 2014 года у них родилась девочка Надежда. Спортсменка рассказала, что у детей проснулась ревность после появления сестры на свет. Навка не ожидала, что это случится, но с пониманием отнеслась к их реакции и много разговаривала с ними на эту тему.

Ранее Татьяна Навка рассказала о дальнейшей судьбе дебютировавшей в кино дочери.