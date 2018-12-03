Песков признался, что был разгильдяем

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО признался, что смог поступить в вуз только со второго раза, поскольку был в то время разгильдяем, передает РИА «Новости».

Как отмечается, дочь фигуристки Татьяны Навки — нынешней жены Пескова — задала вопрос о выборе языка и о том, как турецкий язык помог ему в карьере.

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«Я поступил со второго раза, я был разгильдяем», — сказал Песков.

По его словам, после поступления ему сказали, что будет учить турецкий язык, в то время как он сам хотел изучать арабский. Песков подчеркнул, что о Турции ему в то время было практически ничего неизвестно, а из-за остановки в Стамбуле во время военного переворота в Турции у него сложилось не лучшее впечатление о стране, которое впоследствии изменилось.

«Здесь вас учат не только языку, вас учат стране, всему, что связано со страной — культура, традиции. И если ты учишь от всей души, то ты начинаешь эту страну так или иначе любить», — добавил Песков.

Он отметил, что с третьего курса работал переводчиком на турецкие компании.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь несет иногда такую «пургу».