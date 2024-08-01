Песков рассказал, что его сын Николай на СВО не получил ни царапины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью kp.ru заявил, что его сын Николай во время службы в зоне спецоперации не получил ни царапины. Он объяснил это тем, что с бойцом «случались чудеса».

По словам представителя Кремля, Николай подробно рассказывал ему о своей службе, но эта информация не должна «стать достоянием общественности».

Песков отметил, что сын «прошел через многое», потерял нескольких друзей.

«И чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил», — обратил внимание пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля подчеркнул, что это было целиком решение молодого человека, который служил в зоне СВО шесть месяцев.

«Контракт тогда был полугодовой. Он его честно отработал», — сказал Песков, уточнив, что сын продолжает хранить «фронтовое братство».

В апреле 2023 года пресс-секретарь президента РФ признался, что гордится своим сыном, который заявил о своем участии в специальной военной операции на Украине, однако это решение сына заставило его переживать.

Ранее Песков рассказал, что стал дедушкой.