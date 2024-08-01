Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, что его сын Николай на СВО не получил ни царапины

Песков: сын сам принял решение пойти на СВО и честно отработал свой контракт

close
100%
Телеграм-канал «Подъём»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью kp.ru заявил, что его сын Николай во время службы в зоне спецоперации не получил ни царапины. Он объяснил это тем, что с бойцом «случались чудеса».

По словам представителя Кремля, Николай подробно рассказывал ему о своей службе, но эта информация не должна «стать достоянием общественности».

Песков отметил, что сын «прошел через многое», потерял нескольких друзей.

«И чудеса с ним случались пару раз. Ни царапины он не получил», — обратил внимание пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля подчеркнул, что это было целиком решение молодого человека, который служил в зоне СВО шесть месяцев.

«Контракт тогда был полугодовой. Он его честно отработал», — сказал Песков, уточнив, что сын продолжает хранить «фронтовое братство».

В апреле 2023 года пресс-секретарь президента РФ признался, что гордится своим сыном, который заявил о своем участии в специальной военной операции на Украине, однако это решение сына заставило его переживать.

Ранее Песков рассказал, что стал дедушкой.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами