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Песков рассказал о непростой жизни его дочери во Франции

Песков заявил, что его дочь Елизавета никогда не была мажором

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что его дочь Елизавета ведет скромную жизнь во Франции. Об этом он рассказал в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

Он отметил, что Елизавета никогда не была ребенком-мажором. Более того, у нее была непростая жизнь и учеба. Говоря о жизни девушки во Франции, он подчеркнул, что его дочь жила в спартанских условиях и преодолевала много трудностей в поисках себя. Впоследствии это девушку закалило и она стала «изрядной карьеристкой», признался Песков.

«Одно дело, ты действительно мажор, жируешь там <...> когда тебе не к чему стремиться, а другое дело, когда тебе нужно каждый день преодолевать какие-то проблемы: где тебе жилье подешевле снять, как тебе сэкономить деньги, чтобы там в конце месяца себе новые джинсы купить и так далее», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что некоторые истории о его семье попадали в информационное поле «не по их вине». В частности, по его словам, это касается расследований от недоброжелателей, которые раскрывали подробности жизни его семьи, а также адреса мест их проживания, чем члены семьи занимаются и так далее.

Ранее Песков предсказал, какой будет Россия через десять лет.

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