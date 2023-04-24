Песков заявил, что гордится сыном, принявшим участие в спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гордится своим сыном, который заявил о своем участии в специальной военной операции на Украине, однако это решение сына заставило его переживать.

«Он принял решение, и я с уважением к этому отнесся. Решение было для меня, конечно, неожиданное, но тем не менее я им горжусь», — сказал Песков в ходе марафона «Знание».

Он также рассказал, что серьезно поговорил с сыном об этом, однако тот принял решение, будучи взрослым мужчиной.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что сын Пескова служил артиллеристом. Он отметил, что Николай Песков отработал «абсолютно нормально», «по колено в грязи».

Позднее сам Николай подтвердил в интервью kp.ru, что служил в зоне СВО в составе ЧВК «Вагнер» и весь его экипаж получил медаль «За отвагу». По его словам, он «не мог сидеть в стороне» и наблюдать, как его друзья и другие люди отправляются в зону СВО, поэтому обратился за помощью к отцу, чтобы попасть в ряды ЧВК.