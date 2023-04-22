«Никто не знал, кто я». Сын Пескова рассказал о службе в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что старший сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай отслужил в зоне спецоперации в составе военной компании «простым артиллеристом». Газета «Комсомольская правда» опубликовала интервью с мужчиной — по его словам, в военных действиях он участвовал под другим именем. Также он рассказал, что получил медаль «За отвагу» за «определенный боевой подвиг» — и объяснил свой сентябрьский отказ идти служить по мобилизации.

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай служил в ЧВК «Вагнер» в зоне спецоперации инкогнито. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«На «Урагане» он был заряжающим транспортно-заряжающей машины. Их машина очень хорошо работала», — приводит его слова пресс-служба компании Пригожина «Конкорд».

По словам бизнесмена, о службе в ЧВК сына Пескова знал только он и глава отдела кадров. Пригожин также заявил, что Песков-младший «проявил героизм и мужество».

Газета «Комсомольская правда» опубликовала интервью с сыном Пескова. Мужчина рассказал обозревателю издания Алексею Гамову, что прибыл из зоны СВО — и заявил, что решение о службе в ЧВК «Вагнер» было «абсолютно его инициативой». Однако связаться со структурой Пригожина ему помог отец, добавил Николай.

Кроме того, в интервью говорится, что «вся семья переживала из-за такого решения».

«Вы знаете, когда я туда поехал, мне пришлось сменить фамилию. Никто не знал, на самом деле, кто я. Поскольку там мы общаемся не по именам, не по фамилиям, а по позывным, это упростило задачу», — сказал Николай.

Гамов уточнил у него, служил ли сын Пескова под фамилией Буденный (Николай – правнук советского маршала Семена Буденного, его внучка была первой женой Дмитрия Пескова). Однако мужчина опроверг это предположение, но подробностей не привел: «Подробнее рассказать не могу. Мне, может, та фамилия еще понадобится». «Фамилия красивая была. Русская? – переспросил Гамов. «Русская, разумеется», — ответил сын Пескова.

Кроме того, в материале KP.RU говорится, что сын Пескова объяснил свой сентябрьский ответ журналистам по поводу частичной мобилизации. «Вы знаете, когда позвонили, я уже на самом деле готовился к службе, к поездке. Поэтому, немножко был на нервах и наговорил им. Но ничего», — сказал Николай.

В сентябре 2022 года после объявления мобилизации ему позвонил соратник Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) Дмитрий Низовцев (признан в РФ иностранным агентом), представившийся сотрудником военкомата, и попросил явиться в орган.

«В 10 утра, естественно, я завтра не приеду. Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на другом уровне», — сказал тогда на записи человек, которого представили как Николая Пескова.

Он также добавил, что «проблемы защищать родину у него нет, но надо понимать целесообразность его там появления, <…> о политических определенных нюансах».

Дмитрий Песков тогда заявил Telegram-каналу «Подъем», что из разговора были вырезаны куски. «Сначала попросите их выложить весь разговор. У меня нет сомнений в его единственно правильном выборе. И у него тоже», — сказал в сентябре представитель Кремля.

До 2019 года Николай носил фамилию своего отчима, подданного Великобритании — Чоулз. Как сообщает «Бизнес Онлайн», сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова жил в Британии с 1990-х, а затем вернулся в Россию и какое-то время работал корреспондентом телеканала RT и креативным директором компании Fight Nights. Сообщается также, что в 2010-2012 годах он служил в РВСН.

В интервью «Комсомольской правде» сын Пескова также не раскрыл информацию о том, в каких операциях он участвовал, но подчеркнул, что «работы было много». Кроме того, он заявил, что получил медаль «За отвагу».