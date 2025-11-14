«Провел часть жизни на его острове». Трамп требует расследовать связи Клинтона с Эпштейном

Трамп попросит минюст и ФБР открыть расследование о связях Клинтона с Эпштейном

Дональд Трамп потребовал от минюста расследовать связи Билла Клинтона и других демократов с финансистом Джеффри Эпштейном. Поводом стали новые материалы и публикация писем Эпштейна, в которых упоминается и сам Трамп. Демократы и Белый дом называют происходящее политической манипуляцией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обратиться в министерство юстиции США с требованием сделать открытым расследование о возможных связях бывшего президента Билла Клинтона и других представителей Демократической партии со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Поводом для заявления стали новые упоминания демократов в материалах дела, а также публикация переписки Эпштейна, где фигурирует и сам Трамп.

В своей соцсети Truth Social республиканец написал, что «попросит генерального прокурора Пэм Бонди и министерство юстиции совместно с нашими великими патриотами из ФБР расследовать причастность и отношения Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном».

Записи показывают, что эти люди и многие другие провели значительную часть своей жизни с Эпштейном и на его «Острове», — написал Трамп.

Помимо Клинтона, под подозрение, по словам Трампа, попадают бывший глава Минфина США и президент Гарвардского университета Ларри Саммерс, а также сооснователь соцсети LinkedIn Рид Хоффман.

«Это еще одна афера в духе «Россия, Россия, Россия», и все стрелки указывают на демократов», — подчеркнул он.

Ранее в архиве документов комитета по надзору Палаты представителей США были обнаружены поздравительные открытки Эпштейну с 50-летием — как от Клинтона, так и от Трампа. Действующий президент США опровергает авторство открытки с изображением обнаженной женщины.

Трамп под подозрением

На этом фоне демократы из комитета по надзору палаты представителей конгресса США опубликовали три электронных письма Эпштейна — скриншоты переписки, которая, по их словам, свидетельствует о том, что Трамп был осведомлен о преступлениях финансиста.

Первое письмо датировано 2011 годом. В нем Эпштейн пишет своей сообщнице Гиcлейн Максвелл (ныне отбывающей 20-летний срок за организацию торговли несовершеннолетними), что одна из его жертв (имя скрыто) провела несколько часов в доме Трампа.

«Я хочу, чтобы ты поняла, что та собака, которая не лаяла, — это Трамп», — говорится в послании.

Второе письмо относится к 2015 году, когда Трамп готовился баллотироваться в президенты. Третье письмо Эпштейн отправил в январе 2019 года.

В Белом доме публикацию назвали «политической манипуляцией».

Пресс-секретарь Каролин Левитт заявила, что опубликованные электронные письма по делу Эпштейна не доказывают ничего, кроме того факта, что Трамп «не сделал ничего плохого».

По данным Politico, Эпштейн в 2018 году якобы пытался передать послание президенту России Владимиру Путину о Трампе незадолго до встречи лидеров в Хельсинки. Финансист отправил электронное письмо Турбьерну Ягланду, тогдашнему главе Совета Европы, предложив «передать информацию» через министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В отдельном эпизоде, как утверждает издание, Эпштейн обсуждал Трампа с тогдашним постпредом России в ООН Геннадием Чуркиным.

«Дело Эпштейна»

Эпштейн был знаком и приглашал на свои вечеринки политиков, бизнесменов и знаменитостей. Среди них — экс-президент США Билл Клинтон, действующий президент Дональд Трамп, принц Эндрю (брат нынешнего короля Великобритании Карла III), наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, основатель Microsoft Билл Гейтс, актеры Джон Керри и Дастин Хоффман, иллюзионист Дэвид Копперфильд и другие.

В 2008 году Эпштейна признали виновным в склонении к проституции и изнасиловании несовершеннолетней. В 2019 году он был арестован повторно — по обвинению в торговле людьми и вовлечении несовершеннолетних в сексуальную эксплуатацию. Позднее он покончил с собой в тюремной камере, не дождавшись решения суда.

Следствие установило, что самой юной из его жертв было 14 лет. Эпштейн вывозил девушек на свой частный остров, который упоминается в многочисленных показаниях и документах дела.