Скандал в США: что миллиардер Эпштейн скрывал на своем острове

12 августа сотрудники ФБР провели обыски на острове, принадлежавшем американскому миллиардеру Джеффри Эпштейну, которого обвиняют в вовлечении в проституцию и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

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Специалисты обследовали дом Эпштейна на Виргинском острове в Карибском море – туда, по словам очевидцев, регулярно привозили девочек-подростков, передают американские СМИ. Выяснилось, что мужчина приобрел эту недвижимость в 1998 году за $7,95 млн – в нее входят особняк, два бассейна, а также несколько построек. В агентстве Associated Press рассказали, что все сотрудники, работавшие на данном острове, подписывали контракт о неразглашении информации.

Расследование не прекратилось, несмотря на самоубийство финансиста. 3 августа он покончил с собой в камере нью-йоркской тюрьмы. Вскоре стало известно, что до происшествия миллиардер оставался без присмотра на протяжении нескольких часов. Об этом писал телеканал Fox News со ссылкой на источник в силовых структурах.

Охрана должна была проверять его каждые 30 минут, однако по неизвестной причине не выполняла свои обязанности в день его смерти. Также выяснилось, что незадолго до самоубийства миллиардера его сокамерник был переведен в другое место. Причины такого решения руководства тюрьмы и то, почему к Эпштейну не подселили другого человека, неизвестны.

23 июля финансист уже пытался покончить с собой, но тогда сотрудники учреждения нашли его в бессознательном стоянии и успели вернуть к жизни. В связи с этим над ним должны были установить особое наблюдение и приставить психиатра.

В генпрокуратуре США заявили о намерении расследовать все обстоятельства смерти Эпштейна. «Стало известно о серьезных нарушениях, допущенных в этом исправительном учреждении, что стало поводом для серьезной озабоченности, и необходимо провести тщательное расследование»,

— сообщил генпрокурор Уильям Барр на конференции профсоюза полицейских в Новом Орлеане, передает CNN.

Также он отметил, что факт гибели обвиняемого не остановит расследование самого дела. «Хочу вас заверить, что расследование будет продолжаться в отношении всех соучастников Эпштейна. Не будет покоя всем тем, кто участвовал в сговоре с ним», — заключил Барр.

Финансиста арестовали в штате Нью-Йорк 6 июля. По версии прокуратуры, ему в дом на Манхэттене поставляли десятки несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было 14 лет. По данным следствия, Эпштейн подвергал их домогательству и сексуальному насилию. Уже 8 июля ему предъявили обвинения по двум статьям: торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации и заговор с целью сексуальной эксплуатации. Мужчина не признал вменяемую ему вину.

Через своего адвоката Джека Голдбергера мужчина заявил, что предполагаемые жертвы вступали с ним в интимную связь на добровольной основе. Кроме того, он якобы не знал, что они являются несовершеннолетними.

Несмотря на это 18 июля суд оставил миллиардера за решеткой на время расследования – предполагалось, что состояние мужчины, его личный самолет и недвижимость за рубежом позволят ему сбежать. Финансист подал апелляцию на решение суда, однако до рассмотрения жалобы дело не дошло.

Ранее, в 2007-2008 годах, Эпштейн уже привлекался к уголовной ответственности из-за данного инцидента. Тогда его судили по аналогичным статьям в штате Флорида. В итоге он признался лишь в вовлечении несовершеннолетних в проституцию и провел в тюрьме около 13 месяцев — при этом за ним сохранялась возможность покидать учреждение.

Дело курировал действующий на тот момент федеральный прокурор Александр Акоста. В 2017 году он стал министром труда США, однако 12 июля 2019 года подал в отставку из-за скандала вокруг Эпштейна. Об уходе чиновника сообщил президент страны Дональд Трамп в своем твиттере. «Алекс Акоста сообщил мне сегодня утром, что он чувствует постоянное давление прессы из-за судебного дела, которое он курировал более 12 лет назад. Это плохо для администрации, в которую он так сильно верит, и он любезно подал в отставку», — написал глава государства.

Позже Трамп выступил с официальным заявлением, в котором подчеркнул, что не просил Акосту об отставке, так как он достойно справлялся со своими обязанностями.