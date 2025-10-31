Без дома и работы: к чему привела дружба сына Елизаветы II с педофилом

Британский принц Эндрю — больше не принц. Его старший брат, король Великобритании Карл III, решил лишить родственника последнего титула, а заодно и дома, то есть резиденции Роял-Лодж в Виндзоре, где бывший герцог Йоркский проживал много лет. Особняк XVII века также покинет бывшая жена Эндрю Маунтбеттена-Виндзора Сара Фергюсон, которая оставалась с ним, несмотря на развод. «Газета.Ru» — о том, что ждет экс-принца.

Последние неприятности принца Эндрю

О решении Карла III отобрать у младшего брата последний и самый главный титул Букингемский дворец объявил накануне, 30 октября. По сообщению королевского двора, Его Величество инициировал «формальный процесс отмены геральдического стиля, титулов и почестей принца Эндрю».

«Принц Эндрю будет теперь известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор», — заявили во Дворце. В послании прояснили и судьбу резиденции Роял-Лодж, которая была передана Эндрю во временное владение в 2003-м на 75 лет. Экс-принца уведомили, что он должен добровольно отказаться от аренды имения и что ему будет предложено другое место жительства.

По заявлению Дворца, эти меры необходимы в силу того, что брат короля продолжает отвергать обвинения в связи с несовершеннолетней, выдвинутые в его адрес.

«Их Величества желают ясно показать, что их мысли и самые теплые чувства всегда будут обращены к жертвам любых форм насилия», — объяснил Букингемский дворец.

Предполагается, что король Карл III сделал это при поддержке своего наследника — Уильяма, принца Уэльского. Теперь 65-летний сын покойной королевы Елизаветы II лишен абсолютно всех титулов. Герцогом Йоркским он добровольно перестал быть 17 октября. Тогда же Эндрю отказался от Королевского викторианского ордена «Рыцарь Большого креста» и «Ордена Подвязки», старейшей и самой почетной награды Великобритании.

Что ждет Эндрю Маунтбеттена-Виндзора

Новое жилье бывшего принца находится в графстве Норфолк, на территории королевской резиденции Сандрингем: оплачивать его содержание будет сам король из своих личных денег. Ему также назначена пенсия из частного фонда Его Величества. Дополнительный доход Эндрю придется искать самостоятельно.

В новый дом в Сандрингеме бывший принц переберется, скорее всего, после рождественских праздников. Вероятно, это сделано, чтобы избежать неловкости, когда вся королевская семья съедется на Рождество как раз в Сандрингем: опального принца на ужин не зовут.

close Принц Эндрю со своими дочерьми, 2011 год Gero Breloer/AP

Дочери экс-герцога, 37-летняя принцесса Беатрис и 35-летняя принцесса Евгения, остались при своих титулах и по-прежнему занимают места в линии престолонаследия — 9-е и 12-е. И могут участвовать во всех королевских мероприятиях.

За что экс-принца лишили всех титулов

Эндрю Маунтбеттена-Виндзора заставили разорвать все связи с королевской семьей Великобритании из-за репутационных проблем, которые он создавал королю и всем своим родственникам. Виной всему дружба с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который получил свой первый срок за педофилию и принуждение несовершеннолетних к проституции еще в 2008 году.

В 2011-м принц Эндрю лишился первой «должности» из-за связи с Эпштейном: он ушел с поста «посла по расширению торговых связей Великобритании». Тогда выяснилось, что сын Елизаветы II встретился с преступником после его освобождения из тюрьмы в 2010-м.

В 2015-м появились сведения о том, что принц Эндрю вступал в интимную связь с 17-летней американкой Вирджинией Джуффре, которую принудил к этому Джеффри Эпштейн. Они появились в судебных документах во Флориде — в показаниях самой женщины. Она утверждала, что Джеффри Эпштейн и его подельница Гислейн Максвелл познакомили ее с принцем Эндрю, отведя в лондонский ночной клуб. По словам женщины, там она танцевала с герцогом Йоркским, а после Максвелл проинструктировала ее делать для принца Эндрю «то же самое, что для Эпштейна». Джуффре утверждала, что ее трижды принуждали к сексу с сыном Елизаветы II.

close Принц Эндрю и Вирджиния Джуффре Министерство юстиции США

При этом фотография, на которой принц Эндрю был запечатлен с юной Джуффре, впервые была опубликована газетой Daily Mail и курсировала по сети с 2011-го.

В 2015-м же королевская семья Великобритании обвинения в адрес сына Елизаветы II категорически отвергала.

Но после повторного ареста Джеффри Эпштейна в июле 2019-го скандал разгорелся в полную силу. Сам финансист-педофил, впрочем, не успел уже ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о связи британского принца с несовершеннолетней. В августе 2019-го он совершенно неожиданно был найден мертвым в тюремной камере.

Во избежание репутационных рисков в ноябре 2019 года принц Эндрю отказался от королевских обязанностей: с этого момента он больше не мог представлять семью. Поводом для этого послужило крайне неудачной интервью принца, в котором он попытался неубедительно опровергнуть обвинения в связи с Джуффре. Интервью послужило основой для мемов и шуток — особенно та часть, в которой герцог рассказывал, что в день, когда он, по показаниям Джуффре, встречался с ней, вместо этого на самом деле якобы ходил в пиццерию с дочерью.

Вирджиния Джуффре в августе 2021 года подала гражданский иск в суд Нью-Йорка против Эндрю: она заявила, что ее трижды принудили к сексу с ним, когда она была несовершеннолетней. Для королевской семьи Великобритании это был настоящий скандал: ожидалось, что ее отпрыск будет давать показания в суде Нью-Йорка под присягой.

На фоне скандала Елизавета II лишила сына всех воинских званий и подопечных организаций — после того, как 150 британских ветеранов заявили о своем разочаровании в королевском наследнике. Принц Эндрю тем временем пытался настаивать на психиатрической экспертизе Джуффре и уверял, что у нее «ложная память». Вскоре дело было улажено в досудебном порядке.

close Global Look Press

Однако на этом проблемы принца не закончились. В августе 2025 года вышла книга под названием «Эндрю, уполномоченный: взлет и падения Дома Йорков» журналиста Эндрю Лоуни. В ней описывалась история знакомства герцога с Джеффри Эпштейном в 1999 году, самого герцога там называли «полезным идиотом» для финансиста-педофила. А в октябре 2025-го был слит в сеть фрагмент электронного письма принца Эндрю Эпштейну, в котором он писал: «Мы оба в этом замешаны».

Как отреагировала семья Вирджинии Джуффре на лишение принца Эндрю титула

Вирджиния Джуффре 25 апреля 2025-го покончила с собой в возрасте 41 года. В вышедших спустя несколько месяцев мемуарах она писала, что принц Эндрю был убежден: «заниматься с ней сексом было его правом по рождению».

После того, как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор лишился титула принца, семья Вирджинии Джуффре заявила: «Сегодня простая американская девушка из простой американской семьи сокрушила британского принца своей правдивостью и отвагой».