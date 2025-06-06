Маск заявил о связи Трампа и Эпштейна. Что о ней уже известно?

Илон Маск заявил, что знает, почему в США до сих пор не опубликованы все документы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Он считает, что в бумагах фигурирует имя Дональда Трампа. Впрочем, в бумагах, которые уже преданы огласке, оно тоже есть. «Газета.Ru» — о том, что известно об участии будущего президента США в скандальных вечеринках Эпштейна.

В процессе перепалки в сети X в четверг, 5 июня, основатель Tesla Илон Маск намекнул на связь президента США Дональда Трампа с делом Джеффри Эпштейна. Финансист, обвинявшийся в педофилии и секс-торговле, умер в тюрьме в августе 2019 года, и теперь в США время от времени предают огласке связанные с ним документы, в которых фигурируют имена влиятельных людей.

В своем посте Маск заявил: «Пришло время сбросить по-настоящему большую бомбу: Дональд Трамп есть в документах по делу Эпштейна. Это истинная причина, по которой они не были опубликованы», — написал миллиардер и пожелал президенту хорошего дня. Он также опубликовал видеоролик 1992 года, на котором Трамп и Эпштейн общаются на каком-то мероприятии.

О том, что Дональд Трамп был знаком с Джеффри Эпштейном, известно давно. В 2002 году в беседе с New York Magazine будущий президент назвал финансиста «потрясающим парнем» и намекнул на его страсть к юным девушкам.

«С ним очень весело. Говорят даже, что он любит красивых женщин так же, как я, и многие из них — из молодых. Я не сомневаюсь в этом — Джеффри наслаждается своей светской жизнью», — цитирует Трампа Economic Times.

При этом президент США утверждал, что никогда не бывал на частном острове Эпштейна в Карибском море, где проходили его вечеринки с участием несовершеннолетних девочек. Трамп лишь признавал, что вращался с Эпштейном в одних кругах.

Дело Эпштейна

Джеффри Эпштейна задержали 6 июля 2019 года. Его обвинили в принуждении к проституции несовершеннолетних девочек и торговле людьми и отказались выпустить под залог. Через месяц финансист, уже судимый за связь с несовершеннолетней и получивший очень мягкий приговор в 2008 году, был найден мертвым в своей камере. Предполагается, что он совершил суицид.

Документы по делу Эпштейна — это тысячи страниц протоколов, его записная книжка и видеозаписи, поступившие в распоряжение полиции в ходе расследования организованной им системы торговли несовершеннолетними. У общественности они вызывают живой интерес, поскольку в них называются имена влиятельных знакомых Эпштейна, которые могли быть и его клиентами.

Большая часть документов действительно до сих пор не раскрыта. Но кое-что огласке уже предавалось.

В марте этого года, в частности, была обнародована записная книжка Эпштейна с телефонами многочисленных знаменитостей — в частности, Алека Болдуина, Наоми Кэмпбелл и Мика Джаггера. Однако само по себе наличие их номеров ни о чем не говорит.

Ранее, в январе 2024 года, были опубликованы показания соратницы Эпштейна Гислейн Максвелл — в 2021 году она была осуждена за секс-торговлю и подготовку девушек-подростков к сексу с Эпштейном. В них названо имя британского принца Эндрю. В числе обнародованных документов были также показания Йоханны Сьоберг, одной из жертв Эпштейна и Максвелл. Она упомянула Билла Клинтона, Майкла Джексона и иллюзиониста Дэвида Копперфильда. Фигурирует в ее показаниях и Дональд Трамп. По словам Сьоберг, Эпштейн упоминал его, когда погода не позволила его частному самолету приземлиться в Нью-Йорке (финансист решил лететь в Атлантик-Сити и посетить казино, принадлежащее будущему президенту США).

Иски против Трампа

Известные публике факты, подтверждающие знакомство Трампа и Эпштейна, не указывают на то, что президент США пользовался его сутенерскими услугами. Однако в 2016 году Дональда Трампа уже обвиняли в изнасиловании 13-летней девушки на одной из вечеринок финансиста-педофила.

В апреле 2016-го женщина под псевдонимом Кэти Джонсон обратилась в суд Калифорнии с иском.

Она заявила, что в 1994 году, когда ей было 13 лет, ее изнасиловали Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн во время вечеринки с участием несовершеннолетних девочек в доме финансиста на Манхэттене. Через месяц иск был отозван.

В июне того же года та же женщина вновь обратилась с заявлением об изнасилованиях Трампом и Эпштейном и сообщила, что они произошли на четырех разных вечеринках. В документах суда, находящихся в открытом доступе, говорится, что девочка просила Трампа остановиться, но тот проигнорировал ее крики и зажал ей рот рукой. А после якобы пригрозил, что если она кому-нибудь расскажет о случившемся, то она и ее семья серьезно пострадают физически или даже будут убиты.

Второму иску также не дали хода. В ноябре женщина подала иск в третий раз — через два дня суд Нью-Йорка вновь закрыл дело.

Знакомство Трампа и и Эпштейна широко обсуждалось в соцсетях и в 2024 году, во время президентской кампании в США. Однако никакой новой информации публика не получила. Сам же Трамп, комментируя в 2019 году арест педофила, заявил, что разорвал отношения с ним много лет назад.