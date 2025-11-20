«Правда об этих демократах будет раскрыта»: Трамп разрешил опубликовать материалы по делу Эпштейна

В США в течение месяца опубликуют материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних и торговле людьми. Указ подписал Дональд Трамп, хотя изначально его администрация пыталась отсрочить это событие. Трамп был знаком с Эпштейном, а у демократов якобы есть доказательство того, что президент знал о преступлениях финансиста. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который позволит опубликовать материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних и торговле людьми. Он поделился этой новостью в своей социальной сети Truth Social 19 ноября.

«Только что подписал законопроект о публикации касающихся Эпштейна материалов», — написал Трамп.

Американский лидер добавил, что Эпштейн был демократом и жертвовал этой партии «тысячи долларов». Кроме этого, он «был тесно связан со многими хорошо известными лицами из числа демократов», в том числе с экс-президентом США Биллом Клинтоном и лидером демократического меньшинства палаты представителей Хакимом Джеффрисом. Трамп заявил, что Джеффрис просил Эпштейна пожертвовать средства на его избирательную кампанию уже после предъявления обвинений в педофилии.

« Возможно, правда об этих демократах и их связях с Джеффри Эпштейном вскоре будет раскрыта », — написал Трамп.

Американский генпрокурор Пэм Бонди отметила, что материалы опубликуют в течение 30 дней. Власти попытаются защитить жертв преступлений (скроют персональные данные и какие-то детали преступлений) и сохранить максимальную прозрачность. Ожидается, что раскроют имена государственных служащих, которые так или иначе связаны с финансистом . Документ подписали непривычно быстро: всего за несколько часов его одобрили в обеих палатах конгресса, чтения и дебатов не было.

Трамп и дело Эпштейна

По словам президента США, он активно призывал одобрить законопроект, чтобы опубликовать материалы в течение месяца. Минюст США уже предоставил американскому конгрессу примерно 50 тысяч страниц документов, которые раскрывают подробности преступлений Эпштейна. Трамп считает, что демократы добиваются публикации материалов, чтобы отвлечь американцев от успехов его политики, но «это обернется против самих демократов».

«Я просто не хочу, чтобы республиканцы отводили взгляд от всех побед, которых мы добились», — писал Трамп в Truth Social.

По данным Reuters, администрация президента США пыталась замедлить голосование по поводу публикации материалов или вовсе отменить его. Однако затем Трамп все же изменил свою позицию, призвав законодателей проголосовать. В Белом доме пояснили, что Трамп опасался, что внимание к материалам дела отвлечет от других приоритетов его политики.

В середине ноября опрос американцев показал, что рейтинг популярности Трампа снизился до 38% — это самый низкий показатель с момента его возвращения в Белый дом. Респонденты отметили, что это в том числе связано с делом Эпштейна , потому что они недовольны тем, как власти проводят разбирательство, подозревая, что администрация пытается скрыть информацию о известных клиентах финансиста. Reuters также выяснил, что весь инцидент сильно повлиял на рейтинг Трампа.

Трамп знал о преступлениях?

Несмотря на заявления Трампа о причастности к делу демократов, члены партии уже опубликовали часть переписки Эпштейна с его знакомыми. Из писем следует, что Трамп мог знать о преступлениях финансиста . Администрация действующего президента отрицает обвинения, добавляя, что демократы пытаются очернить Трампа.

«Я выгнал его [Эпштейна] из своего клуба много лет назад, потому что считал, что он был больным извращенцем», — пояснил Трамп в ноябре, передало РИА Новости.

Американский лидер добавил, что экс-президент США Билл Клинтон и бывший министр финансов Ларри Саммерс проводили на острове Эпштейна значительную часть времени и причастны к его преступлениям:

«Они жили вместе. Они посещали его остров много раз, а я — нет».

По данным CNN, во время первого срока правления Трампа известные американские политические деятели, финансисты и бизнесмены обращались к Эпштейну за советом относительно Трампа:

«Титаны промышленности и авторы бестселлеров, всемирно известные ученые и банковские магнаты, ведущие журналисты и влиятельные политические деятели. В каждом сообщении они обращались к одному и тому же человеку за советом, связями, а также чтобы подшутить и обменяться сплетнями о президенте Дональде Трампе».

Переписка происходила уже после осуждения Эпштейна за склонение несовершеннолетней к проституции. Более того, некоторые адресанты даже просили совет, как им избежать собственных сексуальных скандалов. Судя по сообщениям, Эпштейн охотно обсуждал свою дружбу с Трампом, называл его «чертовски сумасшедшим» и давал рекомендации, как лучше взаимодействовать с администрацией президента.

Эпштейн приглашал на вечеринки на свой остров в Карибском море крупных политиков, предпринимателей, звезд. Среди них — Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю (брат нынешнего короля Великобритании Карла III), наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, основатель Microsoft Билл Гейтс, актеры Джон Керри и Дастин Хоффман, иллюзионист Дэвид Копперфильд и другие.

В 2008 году финансиста признали виновным в склонении к проституции и изнасиловании несовершеннолетней. По решению суда он провел в тюрьме 13 месяцев с возможностью посещать место работы.

В 2019 году его арестовали повторно — по обвинению в торговле людьми и вовлечении несовершеннолетних в сексуальную эксплуатацию. В том же году он совершил самоубийство в тюремной камере, не дождавшись решения суда.