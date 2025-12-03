США готовят наземную операцию против Венесуэлы. Трамп объявил о переходе к силовому сценарию

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовятся начать наземную операцию в Венесуэле — удары по целям будут наноситься не только на море, но и на суше. Ранее Трамп поставил президенту Николасу Мадуро ультиматум покинуть страну до 28 ноября, а после его отказа объявил воздушное пространство Венесуэлы «полностью закрытым».

Американские военные готовятся начать наносить наземные удары по целям в Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп на заседании правительства страны.

«Мы собираемся начать наносить такие удары и по суше тоже... это намного проще... И мы знаем маршруты, которыми они пользуются. Мы знаем все о них. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, где живут плохиши. И мы тоже очень скоро начнем», — сказал Трамп.

О начале возможной военной кампании США против Венесуэлы говорят уже несколько недель. Американские корабли длительное время находятся у ее территориальных вод. В Вашингтоне это объясняют борьбой с наркокартелями и попытками предотвратить проникновение наркотиков на территорию США.

«Любой, кто делает это и продает это в нашей стране, подвергается нападкам», — заявлял американский лидер.

Ультиматум Трампа

В минувшую субботу Трамп заявил, что воздушное пространство над Венесуэлой следует считать «полностью закрытым», но подробностей при этом он не раскрыл.

По данным Reuters, 21 ноября, после нескольких месяцев растущего давления США на Венесуэлу, между президентами двух стран Дональдом Трампом и Николасом Мадуро состоялся телефонный разговор, длившийся около 15 минут. В нем Трамп поставил Мадуро ультиматум с требованием в течение недели покинуть Венесуэлу и отправиться в любое место по своему выбору вместе с членами своей семьи.

Агентство отмечает, что Мадуро был готов к масштабным уступкам. Он соглашался уехать при условии полной юридической амнистии для себя и своего окружения, включая снятие санкций против более чем ста чиновников, обвиняемых США в нарушениях прав человека, коррупции и связях с наркоторговлей. В этом случае он был готов передать полномочия вице-президенту Делси Родригес до новых выборов.

Трамп отклонил большинство просьб Мадуро и заявил, что у того есть неделя для бегства. Срок ультиматума истек в пятницу, 28 ноября. Президент Венесуэлы остался на своем посту и из страны не уехал.

В августе США уже объявляли награду в размере $50 млн за информацию, которая позволит арестовать Мадуро. Трамп не признает его легитимным лидером и считает результаты выборов сфальсифицированными.

«Эвакуации не будет»: в РСТ заявили о растущем интересе россиян к Венесуэле Для россиян Венесуэла останется одним из самых востребованных направлений. Никаких изменений... 02 декабря 15:47

Просьбы о помощи

На фоне растущего военного давления со стороны США Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой укрепить обороноспособность Венесуэлы, сообщала в прошлом месяце The Washington Post со ссылкой на внутренние документы правительства США.

По данным WP, в письме к Владимиру Путину Мадуро просил помочь усилить систему ПВО — от ремонта истребителей Су-30 и радаров до поставок соответствующих ракет.

22 октября Россия ратифицировала соглашение о стратегическом партнерстве с Венесуэлой. Комментируя решение, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва остается в тесном контакте с Каракасом и «учитывает текущую международную обстановку».

«Готовы и далее должным образом реагировать на их обращения с учетом существующих и потенциальных угроз, также продолжим работать плечом к плечу, смотря в будущее»,— сказала она.