Трамп заявил, что Индия отказалась от нефти из России. США заставляют Венгрию сделать так же

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия почти отказалась от российской нефти, а американские сенаторы готовят резолюцию, чтобы заставить Венгрию сделать то же самое. Трамп уверен, что ограничение экспорта российской нефти поможет остановить военные действия на Украине. Он заявил, что в урегулировании уже добился «большого прогресса».

Президент США Дональд Трамп на брифинге с журналистами в Белом доме заявил, что Индия почти перестала закупать российскую нефть, сообщил CNBC.

Трамп провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, после чего сделал объявление о том, что переговоры идут хорошо, а «индийские компании в основном прекратили покупать нефть у России».

«Моди прекратил... практически прекратил покупать нефть у России. Он мой друг, и мы разговариваем. И он хочет, чтобы я приехал [в Индию]. Мы это обговорим, я поеду туда», — сказал президент.

Также Трамп встретился с главами пяти центральноазиатских республик в Белом доме. По его словам, объемы экспорта российской нефти значительно снизились после введения им санкций. При этом Трамп не объяснил, на чем основаны эти данные.

Reuters пишет, что крупнейшие индийские и китайские нефтеперерабатывающие заводы сокращают закупки, поэтому российская нефть торгуется в Азии с самой большой скидкой за год.

Индия официально не комментирует ситуацию. Эксперты сомневаются, что страна полностью откажется от российской нефти, тем более при значительной скидке.

США уговаривают Венгрию

Индия — один из многих покупателей российской нефти, на которого нацелилась американская администрация. Убеждают отказаться от ресурсов из РФ и Венгрию. Премьер-министра страны Виктора Орбана ждут в Белом доме 7 ноября. В преддверии его беседы с Трампом группа сенаторов и от республиканцев, и от демократов призвала Будапешт отказаться от импорта российских энергоносителей, пишет Bloomberg со ссылкой на резолюцию.

Сенаторы обеспокоены, что Венгрия не будет снижать свою зависимость от российских ресурсов, хотя Европейский союз намерен отказаться от импорта этих товаров к 2027 году. Американцы призывают Орбана присоединиться к инициативе.

«Европа добилась необычайного прогресса, разорвав энергетические связи с Москвой, но действия Венгрии продолжают подрывать коллективную безопасность и поощряют Кремль», — обозначила сенатор-демократ Джинн Шахин, которая в том числе подписала резолюцию.

Орбан неоднократно заявлял, что Венгрия не откажется от экспорта российских ресурсов, потому что от этого зависит энергетическая безопасность страны. Он просил Трампа исключить Будапешт из новых санкций против российской нефти, однако американский президент отказал ему.

«Он [Орбан] запросил нас об исключении. Мы его не дали. Но он нас попросил», — говорил Трамп журналистам.

По данным AP, Орбан намерен убедить Трампа закрыть глаза на стремление Венгрии покупать российскую нефть во время личной встречи. По словам венгерского премьера, у страны нет жизнеспособных альтернатив российской нефти, а поиск замены приведет к экономическому коллапсу. Ранее Трамп публично заявил, что у Венгрии есть только трубопровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в страну. Однако на самом деле у Будапешта есть еще один трубопровод Adria, он поставляет нефть и из других стран. AP со ссылкой на критиков Орбана и экспертов пишет, что он мог бы полностью удовлетворить потребности страны.

Раньше Орбан открыто выступал против России, однако за последние десять лет резко изменил курс в сторону Москвы и сейчас считается одним из сторонников российского президента Владимира Путина в ЕС.

«Большой прогресс» в урегулировании

На встрече с главами пяти центральноазиатских республик в Белом доме Трамп также заявил, что все еще стремится урегулировать конфликт России и Украины. По его словам, работа пока не завершена, однако удалось добиться «большого прогресса». Трамп повторил, что «завершил восемь войн за восемь месяцев» и намерен покончить и с боями на Украине:

«Мы хотим увидеть завершение этой войны».

Он заверил, что стороны «в какой-то момент поступят очень разумно» и пойдут на урегулирование кризиса.

Санкции против российской нефти — часть плана Трампа по завершению конфликта. В октябре Министерство финансов США внесло в черный список «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, объяснив решение «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Он призвал Москву к немедленному прекращению огня, а после этого стал требовать от покупателей энергоносителей из РФ отказаться от их приобретения.