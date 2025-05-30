«Сидение на двух стульях». Почему Сербия дружит с Россией и поставляет оружие Украине

Президент Сербии Александар Вучич на Красной площади в Москве перед началом военного парада, посвященного 80-летию Победы, 9 мая 2025 года

FT: Россия предупредила Вучича, что сидеть на двух стульях больше не получится

Россия словами о том, что сербские оборонные предприятия поставляют оружие ВСУ, дала понять, что Москве надоела политика «сидения на двух стульях» Александара Вучича, пишет Financial Times. По данным СВР, сербские компании вывезли через Чехию, Польшу и Болгарию сотни тысяч снарядов и миллион патронов, используя подложные сертификаты. Президент Сербии Вучич пообещал ветировать контракты для реэкспорта на Украину, но ВПК страны не может остановить работу.

Недавние заявления Москвы о поставках сербского оружия на Украину являются сигналом, что РФ надоели попытки президента Сербии Александара Вучича «усидеть на двух стульях». Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Это способ предупредить Вучича, что сидение на нескольких стульях становится неприемлемым», — приводит FT слова Ивана Вейвода, научного сотрудника Института гуманитарных наук в Вене.

Эксперт отметил, что поставки оружия из Сербии на Украину не могли остаться без внимания России. Однако Вучич не может радикально повлиять на ситуацию, так как минимальная поддержка Украины является «способом показать, что Сербия склоняется к Западу», пишет британское издание.

Сербское оружие на Украине

29 мая Служба внешней разведки (СВР) России распространила заявление, в котором говорилось, что Сербия поставляет оружие и боеприпасы Киеву.

«По поступающей в СВР информации, сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому официальным Белградом нейтралитету продолжают поставки боеприпасов Киеву», — заявили в СВР.

В ведомстве пояснили, что сербские предприятия используют подложные сертификаты для экспорта оружия на Украину через Чехию, Польшу, Болгарию, а также африканские государства.

По данным СВР, в схеме участвует крупнейший государственный оборонный концерн Сербии Yugoimport SDPR, а также такие компании, как Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan.

СВР отмечает, что сербские предприятия ВПК поставили Киеву сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также не менее миллиона патронов для стрелкового оружия.

«Едва ли подобные поставки можно обосновать «гумани­тарными соображениями». У них одно очевидное назначение — убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России», — сказали в СВР.

Сообщение российской разведки стало первым официальным заявлением, фиксирующим факт поставок сербского оружия Киеву для нужд ВСУ. Еще весной 2024 года ряд Telegram-каналов со ссылкой на участников спецоперации сообщал, что украинские силы применяют оружие, произведенное в Сербии.

В частности, канал «Одна нога здесь, другая там!» опубликовал свидетельства применения ВСУ термобарических снарядов 120 мм производства Yugoimport SDPR для сброса с тяжелых дронов под Артемовском в ДНР.

Также в соцсетях публиковались кадры с ящиками сербских 30-мм гранат M93P1 для автоматических гранатометов АГС-17, которые бойцы ВСУ также модифицируют для сброса с дронов.

В ответ на заявление СВР сербский лидер Александар Вучич пообещал, что отдаст распоряжение не исполнять заключенные контракты при подозрении, что конечным пользователем оружия станет Украина.

«Я обязательно отдам приказ и предупреждение, что в случае подозрения на нецелевое использование конечными пользователями и отправку на поля сражений без нашего ведома такие контракты не будут выполняться»,

— приводит его слова издание Novosti.

Вучич пообещал не отправлять сербское оружие на Украину. И блокировать такие сделки Президент Сербии Александар Вучич заявил, что любые контракты на экспорт вооружений будут приостановлены... 30 мая 12:09

Он также заявил, что некоторые детали заявления СВР не соответствуют действительности, а послы стран ЕС обвиняют его в поставках вооружений российской стороне через Турцию.

Президент Сербии также сообщил, что во время визита в Москву он обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным сообщения о поставках сербского оружия на Украину.

«Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине. ... Мы здесь сформировали рабочую группу вместе с нашими российскими партнерами, чтобы установить факты», — сказал он.

Вучич сообщил, что на государственных предприятиях ВПК Сербии заняты 23 тыс. человек и еще 25 тыс. в частных компаниях.

«Наши фабрики должны жить и работать. Если мы не можем экспортировать в Америку, Турцию, арабские страны, а извините, куда экспортировать оружие?» — сказал президент Сербии.

После начала российской спецоперации на Украине Белград отказался вводить антироссийские санкции, но при голосовании в ООН поддержал резолюции, осуждающие Москву.

В октябре 2024 года президент Александар Вучич подписал декларацию, в которой действия РФ квалифицируются как нарушение международного права, а Сербия подтверждает «устойчивую поддержку Киева».

Одновременно глава государства подчеркивал, что Белград ведет самостоятельную внешнюю политику, а стратегической целью Сербии остается вступление в Европейский союз.

В апреле 2025-го председатель Еврокомиссии напомнила Вучичу, что его личное присутствие на параде 9 мая в Москве «скажется на динамике переговоров о членстве» Сербии в ЕС (кандидатский статус действует с 2012 года).

Несмотря на предупреждение, 7 мая сербский лидер прилетел в Россию на торжества, посвященные 80-летию Победы.