«Ну что нас упрекать?»: Лукашенко допустил отказ от размещения «Орешника» в Белоруссии

Размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник» не несет агрессии, однако Минск готов приостановить эту деятельность, если европейцы выступят с ответными шагами, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, передало РИА Новости.
По словам Лукашенко, еще в 1987 году СССР и США подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, чтобы сдержать угрозу взаимного уничтожения, однако американцы вышли из него в 2019 году. Затем и европейские страны начали размещать подобное оружие.
«Ряд европейских стран уже заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности. Ну что нас упрекать?», — спросил Лукашенко.
По его словам, развертывание «Орешника» не несет «никакой агрессивности». Однако страна готова приостановить его размещение.
«Размещение этого оружия в Белоруссии не что иное, как ответные меры на эскалацию ситуации в регионе. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об «Орешнике» приостановятся», — заявил белорусский президент.
Он отметил, что еще шесть лет назад предложил разработать многостороннюю декларацию о неразмещении подобного оружия в Европе и сделать ее открытой для всех желающих присоединиться, однако европейцы не стали слушать Минск. Теперь же в Европе пытаются решить свои проблемы переводом экономики на военные рельсы, что будет иметь катастрофические последствия, считает Лукашенко.
Он утверждает, что европейцы не готовы к реалистичным переговорам с белорусами. При этом ни России, ни Белоруссии не нужна эскалация, страны не намерены нападать на Европу, заверил белорусский президент.
Лукашенко против гонки вооружений
Белорусский лидер призвал к диалогу между странами, чтобы не «смотреть друг на друга через прицел автомата»:
«Когда не разговариваем, война ближе. Нам нужен этот диалог. Нам нужно остановить гонку вооружений. Мы все говорим: «Нет-нет, мы не будем в нее втянуты». Но мы уже давно втянулись в эту гонку вооружений. И видя, какой сегодня мир, государства последние деньги будут тратить, чтобы обеспечить свою безопасность».
По словам Лукашенко, «контроль над вооружениями и меры по укреплению доверия несоизмеримо выгоднее и дешевле, чем гонка в вооружении». Он добавил, что исторически выбор стоит между разрядкой и эскалацией, призвав выбрать мирный вариант не только для ныне живущих, но и для будущих поколений.
«Политики забыли, какие ужасы принесла Вторая мировая война. Поверили, что наращивание военного потенциала их обезопасит. Нет, нет и еще раз нет. Это путь в никуда, очередная ступенька по лестнице эскалации», — напомнил Лукашенко.
Белорусский лидер также упомянул подписанный в прошлом году Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства Белоруссии и России. Он утверждает, что документ соответствует международному праву и предназначен исключительно для обороны.
Минск протягивает руку Западу, хотя не считает себя виновным в разладе, заявил Лукашенко:
«Это не рука просящего, это рука, имеющая собственное достоинство партнера, которая предлагает сообща искренне работать ради мира, для наших детей и внуков».
Для налаживания отношений белорусский лидер предложил запретить введение ограничений на продовольствие и медикаменты, защитить критическую международную инфраструктуру, объединить поясом «цифрового добрососедства» всю Евразию и решить миграционный кризис (с последним должны разбираться сами европейцы).
«Орешник» в Белоруссии
Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разместить «Орешник» в Белоруссии в конце 2024 года. Российский лидер согласился и обозначил срок: вторая половина 2025 года. В начале августа Путин заявил, что производство комплекса уже началось, а Минск получил первый серийный образец.
В сентябре Россия и Белоруссия провели совместные учения «Запад-2025», они отработали развертывание «Орешника», сообщил белорусский замминистра обороны Павел Муравейко.
«Орешник» способен пролететь 5,5 тысячи км со скоростью около 12 380 км/ч, то есть достигнуть цели за минуты. Он может нести ядерную и неядерную боеголовку. Подобную ракету достаточно тяжело сбить, потому что другое оружие не будет настолько быстрым. Уничтожить «Орешник» можно только на начальной стадии полета, однако для этого его запускают из глубины страны, поэтому фактически никак остановить подобное оружие нельзя. Белоруссия находится ближе к европейским странам, чем место запуска «Орешника» в России, поэтому его размещение и вызывает беспокойство.