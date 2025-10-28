«Ну что нас упрекать?»: Лукашенко допустил отказ от размещения «Орешника» в Белоруссии

Белоруссия размещает у себя «Орешник» в качестве ответных мер на эскалацию напряженности в Европе, заявил президент республики Александр Лукашенко. Минск может приостановить размещение, если европейцы согласятся не развертывать у себя ракетные комплексы средней дальности. В противном случае перевод экономики стран Европы на военные рельсы будет иметь «катастрофические последствия», предупредил Лукашенко.

Размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник» не несет агрессии, однако Минск готов приостановить эту деятельность, если европейцы выступят с ответными шагами, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, передало РИА Новости.

По словам Лукашенко, еще в 1987 году СССР и США подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, чтобы сдержать угрозу взаимного уничтожения, однако американцы вышли из него в 2019 году. Затем и европейские страны начали размещать подобное оружие.

«Ряд европейских стран уже заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности. Ну что нас упрекать?», — спросил Лукашенко.

По его словам, развертывание «Орешника» не несет «никакой агрессивности». Однако страна готова приостановить его размещение.

«Размещение этого оружия в Белоруссии не что иное, как ответные меры на эскалацию ситуации в регионе. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об «Орешнике» приостановятся», — заявил белорусский президент.

Он отметил, что еще шесть лет назад предложил разработать многостороннюю декларацию о неразмещении подобного оружия в Европе и сделать ее открытой для всех желающих присоединиться, однако европейцы не стали слушать Минск. Теперь же в Европе пытаются решить свои проблемы переводом экономики на военные рельсы, что будет иметь катастрофические последствия, считает Лукашенко.

Он утверждает, что европейцы не готовы к реалистичным переговорам с белорусами. При этом ни России, ни Белоруссии не нужна эскалация, страны не намерены нападать на Европу, заверил белорусский президент.

Лукашенко против гонки вооружений

Белорусский лидер призвал к диалогу между странами, чтобы не «смотреть друг на друга через прицел автомата»:

«Когда не разговариваем, война ближе. Нам нужен этот диалог. Нам нужно остановить гонку вооружений . Мы все говорим: «Нет-нет, мы не будем в нее втянуты». Но мы уже давно втянулись в эту гонку вооружений. И видя, какой сегодня мир, государства последние деньги будут тратить, чтобы обеспечить свою безопасность».

По словам Лукашенко, «контроль над вооружениями и меры по укреплению доверия несоизмеримо выгоднее и дешевле, чем гонка в вооружении». Он добавил, что исторически выбор стоит между разрядкой и эскалацией, призвав выбрать мирный вариант не только для ныне живущих, но и для будущих поколений.

«Политики забыли, какие ужасы принесла Вторая мировая война. Поверили, что наращивание военного потенциала их обезопасит. Нет, нет и еще раз нет. Это путь в никуда, очередная ступенька по лестнице эскалации», — напомнил Лукашенко.

Белорусский лидер также упомянул подписанный в прошлом году Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства Белоруссии и России. Он утверждает, что документ соответствует международному праву и предназначен исключительно для обороны.

Минск протягивает руку Западу, хотя не считает себя виновным в разладе , заявил Лукашенко:

«Это не рука просящего, это рука, имеющая собственное достоинство партнера, которая предлагает сообща искренне работать ради мира, для наших детей и внуков».

Для налаживания отношений белорусский лидер предложил запретить введение ограничений на продовольствие и медикаменты, защитить критическую международную инфраструктуру, объединить поясом «цифрового добрососедства» всю Евразию и решить миграционный кризис (с последним должны разбираться сами европейцы).

«Орешник» в Белоруссии

Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разместить «Орешник» в Белоруссии в конце 2024 года. Российский лидер согласился и обозначил срок: вторая половина 2025 года. В начале августа Путин заявил, что производство комплекса уже началось, а Минск получил первый серийный образец.

В сентябре Россия и Белоруссия провели совместные учения «Запад-2025», они отработали развертывание «Орешника», сообщил белорусский замминистра обороны Павел Муравейко.

