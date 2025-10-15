На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Швеция начнет создавать запасы еды на случай войны с Россией

Metro: Швеция сформирует запасы продовольствия на случай конфликта с Россией
true
true
true
close
Global Look Press

Шведские власти намерены сформировать запасы продовольствия на случай войны с Россией впервые со времен Холодной войны. Об этом сообщает газета Metro.

«Мы прекрасно понимаем, что риск полной изоляции Швеции очень низок, но риск нарушения сложных цепочек поставок с серьезными и непредсказуемыми последствиями в случае войны и конфликта, к сожалению, более вероятен», — сказал министр гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин.

Отмечается, что шведские власти потратят на создание зерновых резервов около 575 млн крон (более $60 млн — прим. ред.). Храниться запасы будут на севере Швеции — в округах Вестерботтен, Норрботтен, Вестерноррланд и Ямтланд. Ожидается, что тендер на поставки будет объявлен уже сегодня, 15 октября.

7 сентября на посольство России в Швеции сбросили краску с дрона. Подобные случаи регулярно повторялись в течение последнего года, в том числе два раза летом 2025 года. В МИД РФ, комментируя инциденты, заявили, что Стокгольм утратил контроль за внутренней и внешней безопасностью после вступления в НАТО.

Ранее стало известно, что в Швеции обсуждают создание собственного ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами