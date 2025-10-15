Швеция начнет создавать запасы еды на случай войны с Россией

Шведские власти намерены сформировать запасы продовольствия на случай войны с Россией впервые со времен Холодной войны. Об этом сообщает газета Metro.

«Мы прекрасно понимаем, что риск полной изоляции Швеции очень низок, но риск нарушения сложных цепочек поставок с серьезными и непредсказуемыми последствиями в случае войны и конфликта, к сожалению, более вероятен», — сказал министр гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин.

Отмечается, что шведские власти потратят на создание зерновых резервов около 575 млн крон (более $60 млн — прим. ред.). Храниться запасы будут на севере Швеции — в округах Вестерботтен, Норрботтен, Вестерноррланд и Ямтланд. Ожидается, что тендер на поставки будет объявлен уже сегодня, 15 октября.

7 сентября на посольство России в Швеции сбросили краску с дрона. Подобные случаи регулярно повторялись в течение последнего года, в том числе два раза летом 2025 года. В МИД РФ, комментируя инциденты, заявили, что Стокгольм утратил контроль за внутренней и внешней безопасностью после вступления в НАТО.

Ранее стало известно, что в Швеции обсуждают создание собственного ядерного оружия.