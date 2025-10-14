На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Слуцкий считает, что провокаторы войны НАТО с РФ толкают мир к катастрофе

Слуцкий: провокаторы войны НАТО с Россией толкают мир к катастрофе
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Те, кто подталкивает НАТО и Россию к войне, не понимают, что тем самым они толкают мир к катастрофе. Об этом РИА Новости заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, провокаторы войны не осознают, что в третьей мировой войне победителей не будет.

До этого бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу, аффилированному с польской телекомпанией TVP, заявил, что в случае нападения Россией в 2025 году на Польшу, силы НАТО «уничтожили» бы Россию. По его мнению, под удар бы попали Калининград и Севастополь.

Комментируя слова экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, Слуцкий заметил, что тот не имеет ни полномочий и особой компетенции, угрожая России.

«Он — провокатор. Рекомендую ему детально изучить военную и ядерную доктрины РФ. Если начнется прямое военное противостояние России, обладающей передовыми видами оружия и крупнейшими ядерными арсеналами, с НАТО — это будет мировая катастрофа. И к ней толкают такие, как Ходжес», — сказал Слуцкий.

Кроме того, парламентарий добавил, что Россия не намерена нападать или атаковать НАТО.

Ранее генерал Ходжес заявил, что для обеспечения гарантий безопасности Украине нужны тысячи солдат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами