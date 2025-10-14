Слуцкий считает, что провокаторы войны НАТО с РФ толкают мир к катастрофе

Те, кто подталкивает НАТО и Россию к войне, не понимают, что тем самым они толкают мир к катастрофе. Об этом РИА Новости заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, провокаторы войны не осознают, что в третьей мировой войне победителей не будет.

До этого бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу, аффилированному с польской телекомпанией TVP, заявил, что в случае нападения Россией в 2025 году на Польшу, силы НАТО «уничтожили» бы Россию. По его мнению, под удар бы попали Калининград и Севастополь.

Комментируя слова экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, Слуцкий заметил, что тот не имеет ни полномочий и особой компетенции, угрожая России.

«Он — провокатор. Рекомендую ему детально изучить военную и ядерную доктрины РФ. Если начнется прямое военное противостояние России, обладающей передовыми видами оружия и крупнейшими ядерными арсеналами, с НАТО — это будет мировая катастрофа. И к ней толкают такие, как Ходжес», — сказал Слуцкий.

Кроме того, парламентарий добавил, что Россия не намерена нападать или атаковать НАТО.

Ранее генерал Ходжес заявил, что для обеспечения гарантий безопасности Украине нужны тысячи солдат.