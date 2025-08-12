В Раде отказались идти на обмен территорий с Россией в каком-либо виде

Спикер Рады Стефанчук: Украина не пойдет на обмен территорий даже через референдум

Украина не пойдет на какой-либо обмен территориями с Россией даже путем проведения референдума, поскольку это противоречит законодательству. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, чьи слова приводит «Укринформ».

«Это нельзя решить даже через референдум. Потому что, хочу напомнить, когда мы прописали закон о референдуме, то основное положение, которое мы закладывали, что даже на референдуме нельзя нарушать территориальную целостность Украины», — сказал Стефанчук.

По его словам, этот принцип не может быть нарушен никем. Стефанчук призвал иметь в виду этот факт зарубежных политиков.

До этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал «Мюнхеном-2» требования по территориальным уступкам России для прекращения огня. Он напомнил о позиции президента Владимира Зеленского, сославшегося на невозможность передачи территорий, которая зафиксирована в конституции республики.

Ранее глава МИД Германии заговорил об уступках со стороны Украины.