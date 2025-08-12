На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог рассказал, зачем ЕС нужно участие Зеленского в переговорах на Аляске

Политолог Маркелов: ЕС с помощью Зеленского хочет участвовать во встрече на Аляске
true
true
true
close
Vadym Sarakhan/AP

За последние несколько десятилетий Евросоюз потерял статус важного геополитического игрока, но сейчас надеется вернуть его с помощью Украины, заявил «Газете.Ru» политолог Сергей Маркелов.

«За последние три года лидеры Евросоюза окончательно потеряли звание важных геополитических игроков и показали себя как ненадежных партнеров. С приходом [к власти] президента [Соединенных Штатов Дональда] Трампа стало понятно, что США больше ЕС поддерживать не собираются, отныне Вашингтон делает только то, что поможет реализовать формулу «сделаем Америку снова великой». Поэтому сейчас Евросоюз упорно делает хорошую мину при плохой игре и пытается вернуться в качестве сильного игрока, помогая Украине», — пояснил политолог.

По мнению Маркелова, европейские лидеры выбрали единственный возможный для себя вариант остаться в «большой игре США и России» — поддержать президента Украины Владимира Зеленского, который должен «стать их марионеткой».

«Только при помощи Зеленского европейцы могут оказаться за столом переговоров на Аляске, поэтому они и продолжают оказывать видимость поддержки Украине. Отсюда и всевозможные официальные заявления в поддержку Киева», — заключил политолог.

На сайте Еврокомиссии появилось заявление, подписанное 26 странами ЕС, о поддержке Украины. Подписавшиеся лидеры приветствовали усилия Трампа по прекращению российско-украинского конфликта, но подчеркнули, что при заключении сделок необходимо учитывать мнение украинской и европейской сторон.

Президенты России и США договорились провести 15 августа переговоры на Аляске, в рамках которых обсудят урегулирование украинского конфликта. По сообщениям СМИ, предложения американской стороны могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в Европе рассказали о расширении базы для «ведения войны».

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами