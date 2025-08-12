Политолог рассказал, зачем ЕС нужно участие Зеленского в переговорах на Аляске

Политолог Маркелов: ЕС с помощью Зеленского хочет участвовать во встрече на Аляске

За последние несколько десятилетий Евросоюз потерял статус важного геополитического игрока, но сейчас надеется вернуть его с помощью Украины, заявил «Газете.Ru» политолог Сергей Маркелов.

«За последние три года лидеры Евросоюза окончательно потеряли звание важных геополитических игроков и показали себя как ненадежных партнеров. С приходом [к власти] президента [Соединенных Штатов Дональда] Трампа стало понятно, что США больше ЕС поддерживать не собираются, отныне Вашингтон делает только то, что поможет реализовать формулу «сделаем Америку снова великой». Поэтому сейчас Евросоюз упорно делает хорошую мину при плохой игре и пытается вернуться в качестве сильного игрока, помогая Украине», — пояснил политолог.

По мнению Маркелова, европейские лидеры выбрали единственный возможный для себя вариант остаться в «большой игре США и России» — поддержать президента Украины Владимира Зеленского, который должен «стать их марионеткой».

«Только при помощи Зеленского европейцы могут оказаться за столом переговоров на Аляске, поэтому они и продолжают оказывать видимость поддержки Украине. Отсюда и всевозможные официальные заявления в поддержку Киева», — заключил политолог.

На сайте Еврокомиссии появилось заявление, подписанное 26 странами ЕС, о поддержке Украины. Подписавшиеся лидеры приветствовали усилия Трампа по прекращению российско-украинского конфликта, но подчеркнули, что при заключении сделок необходимо учитывать мнение украинской и европейской сторон.

Президенты России и США договорились провести 15 августа переговоры на Аляске, в рамках которых обсудят урегулирование украинского конфликта. По сообщениям СМИ, предложения американской стороны могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

