«Решение, рожать или нет, принимать женщине». Дума одобрила запрет идеологии чайлдфри

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри. За соответствующие поправки в законодательство проголосовали 388 депутатов.

Документ предлагает запретить пропагандировать в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе отказ от деторождения.

«Подчеркиваю, речь идет именно о запрете пропаганды отказа от деторождения. Решение, рожать детей или нет, принимать женщине. С кем она хочет посоветоваться об этом — опять решать ей. Но не должно быть пропаганды, оказывающей давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребенка. Что сейчас происходит в США и Европе», — пояснил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

По его словам, законопроект был разработан в рамках формирования «единого правового поля по защите детей, семьи и традиционных ценностей».

В ходе сегодняшнего заседания Володин вспомнил о фильме «Интердевочка», снятом режиссером Петром Тодоровским по одноименной повести Владимира Кунина. Именно с этой картины и начался развал Советского Союза, считает он.

«Поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза. Еще во времена ЦК КПСС, в 1989 году, вышел фильм «Интердевочка». Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили смотрели. Итог? Страны не стало»,

— заявил парламентарий.

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Суть поправок

Документ предлагает изменить некоторые положения закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В частности, предлагается прописать, что распространение пропаганды отказа от деторождения станет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Владельцы соцсетей должны будут отслеживать соответствующий контент и блокировать его.

Кроме того, в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» предлагается внести поправки о том, что к информации, запрещенной для распространения среди детей, относится пропаганда чайлдфри.

Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» предлагается дополнить пунктом о том, что органы госвласти РФ должны будут принимать меры по защите детей от такой информации.

В законе «О средствах массовой информации» авторы поправок хотят прописать, что для распространения материалов, пропагандирующих отказ от деторождения, нельзя будет использовать интернет. Пропаганда чайлдфри запрещена также в любой рекламе.

В закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» предлагается внести поправку, разрешающую отказывать в выдаче прокатного удостоверения, если в кинофильме усмотрят пропаганду отказа от деторождения.

За нарушения могут быть установлены следующие штрафы: до 400 тыс. рублей для физических лиц и до 800 тыс. рублей для должностных лиц, а также до 5 млн рублей для юридических лиц.

«Девиантная позиция»

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина подчеркнула, что, если законопроект примут, российских женщин не будут наказывать за фразу «Я не хочу рожать».

«Фраза «Я не хочу рожать» — это выражение личной позиции женщины. Никто за эту фразу не будет привлекать к ответственности.

Но если будет фраза «Я ненавижу этих детей, потому что дети гадкие, они отнимают мое свободное время, призываю всех остальных тоже не рожать», — то это будет расцениваться как [пропаганда] отказа от деторождения», — объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Член комитета Виталий Милонов в разговоре с нашим изданием также заверил, что фраза «Я не хочу рожать» не будет считаться пропагандой бездетности и за нее не будут штрафовать.

«Пропаганда — распространение взглядов, фактов, аргументов, слухов, информации (включая искаженной) или заведомо ложных сведений с целью формирования нужного общественного мнения и манипулирования общественным сознанием. Таким образом рассказ о себе без побуждения к этому выбору третьих лиц не считается таковой. Хотя, честно говоря, странно представить нормальную женщину, которая будет в публичном пространстве делиться своей девиантной позицией», — сказал Милонов.

Ранее депутат утверждал, что в России не существует движения чайлдфри, так как его последователей, по сути, можно приравнять к радикальным феминисткам и «бодипозитивным левакам», возведшим свои убеждения к идеологии.

Депутат Госдумы Яна Лантратова ранее уточняла, что законопроект касается именно пропаганды идеологии чайлдфри и идеи отказа от деторождения.

«Высказывание о нежелании иметь детей не попадет под статью. А вот попытки убедить другую женщину отказаться от деторождения — попадают. Законопроект направлен не против женщин, решивших не рожать ребенка, а против тех, кто пытается манипулировать ими, склонять к отказу от рождения детей», — пояснила она.

«Современная информационная среда, особенно в интернете — очень агрессивная. Есть целые сообщества, где культивируется пренебрежительное и даже неприязненное отношение к материнству и детству. Особенно жесткая санкция установлена для тех, кто пытается пропагандировать чайлдфри среди несовершеннолетних. Потому что психика подростков подвижна, они легко поддаются манипуляциям», — указывала депутат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого называл повышение рождаемости приоритетом для работы правительства России. Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Кремль предложение председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко о запрете движения чайлдфри, Песков отметил, что демографическая проблема в стране является одним из главных вызовов для правительства.

«Повышение рождаемости — один из приоритетов в работе всей власти. Все, что мешает этому, должно из нашей жизни исчезать», — заявил он.

Движение чайлдфри (childfree, с англ. — свободные от детей) — это люди, которые сознательно отказываются от того, чтобы стать родителями. На рубеже 60-70-х в США появилась организация NON (The National Organization for Non-Parents), которую основали подруги Эллен Пек и Ширли Радл. Она стала первым объединением людей, которые публично заявляли о нежелании иметь своих детей.

По данным социологического агентства «Вебер», к чайлдфри более половины россиян (57%) относятся негативно, 28% — нейтрально. Положительно к этой идеологии относятся лишь 10%.

На вопрос, сколько в идеале должно быть детей в семье, 3% ответили, что ни одного, а 6% — что один ребенок. Большинство (44%) считают идеальной семью с двумя детьми, 29% — с тремя. Лишь 9% полагают, что идеально иметь четырех и более детей.