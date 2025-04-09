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Россиянам рассказали, когда ипотека станет выгоднее аренды

Инвестстратег Бахтин: ипотека при ставках в 3–4% будет выгоднее аренды жилья
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Ипотека станет выгоднее аренды, если ставки по ней опустятся до 3–4% в столичных российских городах и до 5–7% в регионах, заявил «Газете.Ru» инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Чтобы ипотека была однозначно выгоднее, чем аренда, кредитные ставки на рынке, в том числе на вторичку, должны быть не выше годовой стоимости аренды, деленной на цену квартиры. В России это 3–4% в столичных городах и 5–7% в провинции. Даже до резкого повышения ставки ЦБ в 2023 году чаще всего аренда была выгоднее ипотеки, особенно в крупных городах: в сумме арендодатель всегда платил меньше (3–4% в год полной стоимости квартиры в Москве и Питере и 5–7% в регионах), чем ипотечный заемщик (8–12% годовых только на процентах банку). Сейчас при текущих ставках по ипотеке перевес тем более в сторону аренды. И так останется на многие годы», — отметил Бахтин.

По его словам, исключения могут быть, если покупать жилье в недорогих городах или районах, где жилье в принципе дешевое. Но в большинстве случаев это не самые благополучные и богатые места, уточнил эксперт. Он добавил, что сюда же попадают случаи с околонулевой ставкой ипотеки — сельская ипотека (под 3%) и дальневосточная ипотека (под 2%). Бахтин сказал, что еще одно исключение — покупка жилья, у которого рост цен стабильно перекрывает переплату за ипотеку (включая наценку от застройщиков). Условно говоря, нужно так удачно взять объект, чтобы при его будущей продаже вы могли себе позволить купить жилье еще лучшего качества, пояснил Бахтин.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на первичном рынке сейчас составляет 26,94% годовых, а на вторичном — 27,21%.

Ранее депутат Светлана Бессараб одобрила расширение семейной ипотеки на вторичное жилье.

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