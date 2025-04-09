Овечкин объяснил, почему обратился к русским после рекордного гола

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к русским после рекордного года, потому что без их любви и поддержки ему было бы трудно достичь этого рекорда. Об этом спортсмен заявил в эфире Первого канала.

«[Обращался] ко всем болельщикам, всем моим друзьям в России, потому что это мировая история. Все за меня болели, все переживали, поэтому мы это все вместе сделали. Без поддержки, без любви это было бы тяжело сделать», — сказал хоккеист.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Кэпиталз» встречался с «Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2.

Встреча завершилась со счетом 1:4 не в пользу «Вашингтона».

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Гретцки призвал подарить Овечкину Rolls-Royce.