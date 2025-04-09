Рост цен на одежду и обувь в России обогнал инфляцию

«Мой Склад»: цены на обувь в РФ выросли на 14% при инфляции в 9,52% в 2024 году

Цены на обувь в российских магазинах выросли на 14% в 2024 году при инфляции в 9,52%. Об этом говорится в исследовании компании «Мой склад», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Обувь подорожала из-за зависимости отрасли от импорта материалов, логистических издержек, а также развития брендов и, как следствие, повышения стоимости товара, пояснили в пресс-службе компании. Также цены выросли из-за курсовых колебаний рубля и роста себестоимости товаров, уточнили в пресс-службе.

Одежда дорожала не такими стремительными темпами, но тоже выше инфляции: за 2024 год цены на нее поднялись на 11%. Локальное производство, вероятно, частично смягчает инфляционный фактор, считают в пресс-службе компании.

По данным компании, в 2024 году продажи одежды и обуви в России достигли 4,1 трлн рублей, что составляет 14% от всех расходов на непродовольственные товары в стране. 64% покупок одежды совершается онлайн, в основном через маркетплейсы.

«Для малого бизнеса одежда — ключевой товар как для продажи, так и для производства. Уход западных компаний, развитие маркетплейсов, а также формирование нового пласта потребителей — из числа тех, чьи доходы выросли на фоне СВО, открыли для предпринимателей новые возможности. В то же время на рынке fashion-индустрии в 2025 году были сложности. Во-первых, дефицит кадров и необходимость повышать зарплаты. Во-вторых, недоступность кредитов и возможность роста только за счет собственных средств. В-третьих, высокая конкуренция, заставляющая демпинговать, и, как следствие, — падение рентабельности», — подчеркнул гендиректор «Моего склада» Аскар Рахимбердиев.

По данным Минэкономразвития, с 25 по 31 марта годовая инфляция в России достигла 10,24%.

Ранее россиянам пообещали, что продукты и одежда резко подешевеют.