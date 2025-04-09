Паша Техник отрепетировал свои похороны незадолго до смерти

Паша Техник отрепетировал свои похороны в мае 2024 года

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) менее чем за год до смерти отрепетировал свои похороны. Об этом сообщает Aif.ru.

Видео с репетицией было опубликовано в мае 2024 года на YouTube-канале Labelcom. В специальном выпуске шоу «Прощай, легенда», где имитируются похороны знаменитости, рэпер «стоит» в гробу.

В ролике друзья и коллеги Техника выступают с ироничными речами, а в конце выпуска музыкант вышел из гроба и тоже произнес речь.

«Я живее всех живых. Если я дожил до 40, то вы доживете до 150, я отвечаю», — рассказал Техник.

4 апреля Паши Техника не стало из-за септического шока, вызванного острой дыхательной недостаточностью, острой почечной недостаточностью и пневмонией. Некоторое время он находился в коме, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. В конце марта артиста доставили с острым отравлением в больницу Таиланда.

8 апреля продюсер Екатерина Арман сообщила, что Ксения Собчак снимет документальный фильм о Паше Технике. Телеведущая готовит картину о рэпере и его личности. Также в картине расскажут подробности кончины музыканта из первых уст.

Ранее бывшая жена Паши Техника рассказала сыну о кончине рэпера.