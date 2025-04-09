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В ВОЗ предупредили об угрозе устойчивости грибковых инфекций к препаратам

ВОЗ: человечество может остаться без защиты от грибковых инфекций
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Максим Захаров/РИА Новости

В скором времени человечество может остаться без защиты от грибковых инфекций из-за их устойчивости к препаратам и недостаточности существующих средств диагностики. Об этом говорится в двух докладах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященных проблеме таких инфекций.

По данным аналитиков, зачастую с микозами сталкиваются тяжелобольные люди. При этом на их лечении негативно сказывается устойчивость инфекции к медицинским препаратам и слабость организма таких пациентов. В связи с этим число летальных исходов при поражении грибковыми инфекциями из «критически приоритетной группы» — криптококки, аспергиллы и кандиды — может достигать 88%, следует из докладов.

Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новая пандемия — это не теоретический риск, а эпидемиологическая определенность. Глава организации уверен, что она произойдет, и человечество должно быть готово к ней.

В конце февраля ВОЗ заявила, что европейская система здравоохранения находится в застое и отстает по нескольким направлениям. В частности, в Европейском регионе организации выявили, что каждый пятый подросток страдает от психических расстройств.

Ранее вирусолог назвал «бредом» призыв ВОЗ готовиться к новой пандемии.

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